Sortir dans la Manche: mardi 6 mai

Ce week -end à Hébécrevon assistez à la 33ème course de côtes des Teurses organisées par l'ASA du Bocage avec le comité Normandie.

Rendez-vous samedi et dimanche sur la D900 pour admirer cette course de côtes des teurses d'hébécrevon 2014 ou plus de 80 pilotes s'affrontent pour le compte du championnat de France de Montagne.





Venez vous initiez aux joies de la glisse avec l'association Mauna Kéa. Initiations ouvertes aux enfants et aux adultes. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville, place du 28 juillet. Prochaine séance cet après-midi et demain mercredi de 14h à 16h.





Demain mercredi, début du prologue du tour de la manche cycliste qui fête ses 50 ans. C'est une course contre la montre à Donville les bains à partir de 17h. "Le lendemain, le départ sera donné à Montmartin-sur-Mer pour une première étape en ligne en direction de Sainte-Mère Eglise, haut lieu des événements du débarquement", qui devrait marquer ce tour. Comme l'an dernier, le Tour de la Manche se terminera sur le circuit de Granville.