La semaine dernière Kendji a été choisi par la public pour participer à The Voice Tour. Pour la demi-finale, Kendji, « la voix d’or » selon son coach Mika, interprète de façon passionnée « Belle » de Notre Dame de Paris. Un classique du répertoire français repris par beaucoup d’artistes. Sa voix puissante maîtrise parfaitement le morceau. Le public de The Voice est conquis par cette sublime interprétation. Deviendra-t-il The Voice de la saison 3 ?

The Voice : Kendji interprète pour la demi-finale « Belle »