Tendance Sport : La Normandie à l'heure du management sportif !

Ce dimanche soir, les invités de l'émission Tendance Sports étaient Pierre-Charles Binet et Baptiste Eudes, deux jeunes Normands fondateurs de BE Sports Consulting. Ils sont venus détailler l'importance de la gestion d'image pour les sportifs, une première en Normandie. Découvrez également l'intégralité de la partie multisports de l'émission avec du basket, du handball, du vélo, les Demoiselles de la Manche et l'épilogue de l'affaire du fusil perdu aux USA avec Eric Delaunay.