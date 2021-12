L'équipe médicale et les secouristes sont intervenus à deux reprises jeudi 1er mai lors des 24h motonautiques. A chaque fois, il s'agissait de sauver du naufrage deux bolides. Les secouristes-plongeurs se sont mobilisés rapidement pour empêcher la catastrophe et hisser le véhicule et son pilote hors de l'eau.