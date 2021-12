Stade Nautique de Caen : le nouveau bassin ouvre le 26 mai

C'est l'un des chantiers les plus importants de l'agglomération caennaise. Et l'une de ses premières étapes arrive bientôt à échéance. Au terme d'une semaine de fermeture totale du site, du lundi 19 au dimanche 25 mai, le nouveau bassin du Stade Nautique ouvrira ses portes au public le lundi 26 mai.

L'entrée se fera dès lors par le boulevard Yves Guillou et non plus par l'avenue Albert Sorel. Le bassin extérieur, le seul accessible actuellement, sera lui temporairement fermé jusqu'au dimanche 15 juin.