La vie de la place Saint-Marc dans l'objectif de Loïc Seron

Comment s'organisent les deux expositions ?



À l’Hôtel de Ville se trouvent les photos prises en ville, c’est-à-dire sur la place Saint-Marc. Elles sont au nombre de vingt, en grand format. À l’Hôtel de Région se trouvent les photos faites "en coulisses", c’est-à-dire principalement dans les campagnes autour de Rouen, mais aussi en mer au large de Honfleur, dans la Manche, et à Rungis. Les formats sont moins grands, mais les photos plus nombreuses : quatre-vingts.

En tant que rouennais, que vous évoque la place Saint-Marc?



Je ne suis pas né à Rouen mais j’y vis depuis longtemps. J’y ai fait mes études universitaires, puis y suis revenu après de longs séjours au Canada. Pour moi, le Clos est un lieu stupéfiant de démocratie en action. On y trouve tout ce que l’on peine à maintenir ou obtenir ailleurs : égalité des chances, mixité, diversité, bienveillance, tolérance, fraternité, j’en passe et des plus essentielles encore...



Pourquoi avoir choisi de présenter également les coulisses de la place Saint-Marc ?



Mon intérêt s’est rapidement précisé sur les producteurs régionaux qui font la spécificité du Clos Saint-Marc ; sa marque de fabrique. Tous les marchés des grandes villes de France ne présentent pas autant de productions locales d’excellente qualité comme le Clos. J’ai eu envie de voir la partie plus secrète de l’activité des gens du Clos.



Comment ces activités ont-elles été sélectionnées ?



J’ai essayé, parmi les producteurs, d’aller voir un échantillon représentatif des productions présentées au Clos. Il fallait que l’on voie, dans le livre et dans les expos, que ceux qui travaillent aux champs (par exemple) sont aussi ceux qui font les marchés. J’ai donc privilégié des images de ces mêmes producteurs dans leur activité de vente. Mais il y a bien sûr dans mon livre des photos de toute la vie de la place, depuis les brocantes à une extrémité jusqu'aux bistrots à l’autre.



Quelles furent les plus heureuses découvertes ?



J’ai eu la chance d’assister à des instants de grâce, comme l’arrivée d’un essaim de trente mille abeilles sur la propriété de l’apiculteur que j’étais venu photographier, cinq minutes après mon arrivée… Ou l’émotion d’aller chercher au fond d’un pré, avec un éleveur, un veau né dans la nuit, qui a donc fait ses premiers pas sous mes yeux et sous le regard attentif de sa mère, le tout dans un brouillard magnifique, dans le Pays de Bray. Mais observer le travail simple d’un maraîcher dans ses serres, d’un producteur de fruits dans son verger, ou les écouter en parler, n’était pas moins émouvant.





Est-ce votre première publication ?



Oui, c’est ma première publication, et, hasard du calendrier, elle a été suivie quelques jours plus tard par la seconde : un travail sur le paysage que j’ai réalisé en noir et blanc sur le Pays d’Auge également publié par les éditions Point de Vues.



Pratique. Expositions jusqu’au 18 mai. Hôtel de Ville et Hôtel de Région de Rouen. Entrée libre. www.loicseron.com

Publication. Rouen, le clos Saint-Marc, vie publique et faces cachées. Editions Point de vues. Tarif 28€. www.pointdevues.com