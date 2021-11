76540. Tribunal : Les enfants sont sa cible

Les victimes ont entre 10 et 12 ans. Lui-même, originaire de ce quartier, est à peine majeur.



A la sortie des écoles

Le 16 octobre 2012, vers 15h30, il surgit d’un buisson complètement nu, en érection, et demande à l’enfant qui croise son chemin de lui faire une fellation. Ce dernier refuse. Tandis qu’il tente de fuir, l’agresseur le rattrape par le bras et le roue de coups. Puis, il s’enfuit laissant la petite victime dans un état second. L’homme, interpellé, reconnaît les faits. Il est placé sous contrôle judiciaire.



Cela ne l’empêche pas de réitérer quelques mois plus tard. Il est alors placé en détention provisoire puis libéré sous bracelet électronique.

Pourquoi ? Telle est la question que le tribunal correctionnel s’est posée le 4 avril dernier.

“Avec l’adrénaline je ne me rendais plus compte, à ce moment là, de ce que j’étais en train de commettre”, répond le prévenu.

Pourquoi l’avoir agressé et frappé ? “Je ne sais pas”, répond-il laconiquement. Pourquoi ces gestes ? se demande le juge. “C’était l’excitation”. Pourquoi ces enfants de 10, 11, 12 ans ? insiste-t-il. “A l’époque, je n’étais pas certain de ma sexualité. C’était une frénésie. À ce moment là, j’éprouvais le besoin de m’exhiber devant les enfants. Au départ je regardais des images. Une fois, je suis allé plus loin, dehors, dans la rue. À chaque fois, j’avais envie de refaire l’acte”.

L’inculpé est-il un prédateur ? Ou un “pauvre adolescent à la sexualité indéfinie ?” Rien ne laissait présager pareille attitude. Le jeune prévenu est intelligent et ne souffre d’aucune pathologie. Toutefois, selon l’expert, le jeune homme présenterait quelques traits névrotiques phobiques. “A-t-il une tendance pédophile ?” Peut-être. Ceci dit, à son sens, “le fait de lutter contre une orientation sexuelle déterminée ne permet pas d’en arriver là”.

Le prévenu a été condamné pour atteinte sexuelle, corruption de mineurs et exhibitions sexuelles à une peine mixte de 24 mois d’emprisonnement dont 20 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans.