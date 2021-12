Bertrand Deniaud (UMP) réagit au vote du Plan de stabilité à l'Assemblée Nationale

Le conseiller régional UMP Bertrand Deniaud réagit au Plan de stabilité du gouvernement, adopté ce mardi soir 29 avril à l'Assemblée Nationale:

"La France est-elle de retour vers la IVème République ? C’est mon sentiment après le vote des mesures soit disant d’économie par l’Assemblée Nationale.

On a vu le Premier Ministre faire des courbettes, des concessions aux députés pour faire passer un texte mal ficelé, pour au final n’obtenir qu’une majorité très relative qui rendra impossible l’application du texte et très compliquée la vie de la majorité de gauche.

Ce plan n’est pas un plan d’économie car le gouvernement a dû céder sur tant de points qu’il est vidé de sa petite substance.

Le plan adopté ne résoudra rien car il ne s’attaque pas aux vrais problèmes, il n’aborde pas l’urgence de la baisse des déficits, il maintient l’embauche de personnel dans l’éducation nationale, il ne parle pas des réformes de l’Etat mais impose celles des collectivités locales à qui il donne moins de moyens mais plus de missions.

Manuel VALLS a passé son temps à négocier et céder aux désidérata de son aile gauche pour garder un semblant de majorité au lieu de penser pour l’avenir de la France.

On est bien revenu en arrière, un chef de gouvernement qui n’a plus la majorité absolue et un chef de l’Etat qui n’a pas l’autorité nécessaire et qui a perdu le soutien du peuple.

Le gouvernement va donc passer le reste du quinquennat à colmater les fissures qui ne cesseront de grandir. Il ne travaillera pas aux réformes, il regardera son nombril au lieu de préparer la France au futur, il la conduira à l’échec. On l’a déjà dit, à chaque décision cela se confirme.

Pour parodier Jacques Chancel, on pourrait poser la question : et les Français dans tout ça ? Une première réponse, en avril leur moral dévisse."