Sortir dans l'Orne : mercredi 30 avril

L'ALVR, Association de Loisirs du Val de Rouvre, organise aujourd'hui un bal pour enfants animé par La Loure. C'est à 15h à la salle Marcel Robine à Ségrie Fontaine.

Il faut réserver pour participer. Les coordonnées sont à retrouver sur www.alvr61.org

Les gens peuvent réserver par téléphone (02 33 64 21 10) ou par mail (contact@alvr61.org)





Ce mercredi soir, dans le cadre du festival d'humour « les andainries », venez vois LAURENT ET YANN..Le suisse s’allie au français pour sauver l’hexagone de la morosité ! CHANDEMERLE et LAMBIEL réinventent la politique française mais aussi la télévision, le cinéma et la chanson ! Un duo vocal décoiffant qui vous laissera sans voix !!! Qu’ils chantent, fassent des parodies ou se plongent dans des sketchs, le français Laurent CHANDEMERLE et le suisse Yann LAM BIEL se sont taillés une solide réputation dans leurs pays respectifs comme imitateurs à l’humour caustique et bondissant. Lorsqu’ils se sont croisés sur scène, leur sens de l’humour, leur art de la répartie, leur verve et le mélange de leurs voix ont provoqué invariablement rires et applaudissements. Ils ont transformé leur complicité naturelle en un spectacle aux 130 voix. C'est ce mercredi soir à 20H30 Centre d'animation de Bagnoles de l'Orne