La recette de l'oeuf coque de notre enfance

Pour 2 personnes

Préparation : 3 mn et cuisson : 3 mn



Ingrédients :

2 œufs frais

Vinaigre

Sel fin

Beurre

Baguette bien fraîche



Déposez les œufs dans une casserole d’eau froide additionnée de vinaigre. Portez à ébullition et comptez 3 minutes (ajoutez 30 secondes pour des œufs plus gros).

Pendant ce temps, faites griller la baguette et coupez-la en bâtonnets de la longueur du pouce.

Passez les œufs sous l’eau froide pour arrêter la cuisson.

Avec un couteau, étêtez les œufs. Déposez un pétale de beurre et une pincée de sel au creux de chaque oeuf.

Dégustez en trempant les mouillettes dans les jaunes !

Astuces

Soyez gourmand en tartinant les mouillettes de beurre. Retrouvez des goûts “bruts” avec un pain aux céréales.

Rajouter du vinaigre dans l’eau évite que les œufs ne se fêlent lors de l’ébullition.

S’apprécie avec au petit-déjeuner, café, jus d’orange, thé.