14047. Un trafic de faux billets de 20 euros démantelé à Bayeux

Samedi 26 avril, les gendarmes de Bayeux ont réussi à mettre fin à une opération d'émission de fausse monnaie. En début d'après-midi, ils ont en effet été alertés par un commerçant du centre-ville, sceptique devant la qualité du papier d'un billet de 20 euros utilisé dans son magasin.



Les gendarmes ont alors immédiatement envoyé plusieurs patrouilles sur zone pour intercepter ces drôles de clients. Ils ont réussi à cueillir trois personnes à la sortie d'un commerce et ont interpellé quelques minutes plus tard un 4e personnage qui supervisait les opérations depuis un véhicule en stationnement.



Les 4 individus, parmi lesquels se trouvaient deux mineurs, ont été emmenés à la compagnie de gendarmerie de Bayeux et placés en garde à vue. Une garde à vue prolongée de 24 heures lorsque les militaires ont réalisé que cette entreprise dépassait les frontières du centre-ville bayeusain et concernait tout le département.

Tous ont été présentés au Procureur de la République de Caen et à un juge d'instruction lundi soir. Trois d'entre eux ont été mis en examen et laissés libres. Une information judiciaire a été ouverte pour le 4e, le leader de l'équipe, qui a été placé en détention.

Au total, six commerces bayeusains ont été concernés par cette affaire.

FO pour Le Bessin Libre