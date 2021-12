Des emplois d'avenir pour répondre au problème des rythmes scolaires

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime et l’Association Profession Sport et Jeunesse 76 organise un temps d’échanges pour les associations sportives de la Seine-Maritime sur l’opportunité de créer des emplois d’avenir afin de répondre aux besoins ouverts par les rythmes éducatifs.