Côte de Nacre : une rénovation aux airs d’arlésienne

Des couleurs vives au sol du parking et des façades quelque peu rafraîchies : les derniers changements à l’extérieur du centre commercial Côte de Nacre, au nord de Caen, pourraient bien laisser croire au début d’une grande rénovation. D’autant qu’un projet a été dernièrement validé pour donner au site une peau plus moderne et sur un espace plus important. Pourtant, les travaux tant attendus par les commerçants sont de nouveau au point mort, après un changement de direction chez l’un des principaux porteurs du projet. Corio, entreprise spécialisée dans la gestion d’emplacements commerciaux, l’assure : Côte de Nacre est en troisième position de ses priorités de rénovation. Mais il faudra attendre le mois de juin pour connaître l’avenir que le groupe lui réserve. De quoi doucher les ambitions des commerçants, qui regrettent un énième projet de modernisation qui tombe à l’eau. “Nous avons vu, depuis 15 ans, plein de projets, et des beaux projets ! Là, je n’y crois plus vraiment”, témoigne Nadège Colette, responsable adjointe au magasin Brice.



“Un petit centre qui fonctionne”

“Nous n’avons pas besoin d’un centre commercial gigantesque, seulement de quelques travaux de rénovation qui donne à Côte de Nacre une belle image, et mette en valeur ses caractéristiques de petit centre qui fonctionne. Les enseignes joueront le jeu, et referont leurs espaces à leur tour ”.

En attendant, Corio s’attelle à attirer de nouvelles enseignes pour pallier le départ récent de trois marques nationales. Les vêtements Jennyfer ont eux aussi prévu de quitter Côte de Nacre après l’été, quand les géants Mac Donald’s et Decathlon sont encore en phase de réflexion.