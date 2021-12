Martine On The Beach programmé au Festival Au Son d'EUH LO 2014

Martine on the Beach est un groupe tourangeau d’électro rock teinté de pop et de jazz. Il doit son nom aux nombreuses parodies des Aventures de Martine, phénomène mondiale des éditions jeunesse depuis plus de 60 ans. La formation évolue dans une ambiance de festivité. Elle a su trouvé son public tourangeau dès la sortie de ses deux 1er EP " Just buy it " et " Magic Mama ". Influencés par Les Noces Gitanes, Gipsy Juke Box, Fucking Butterfly le groupe se produira sur la scène du festival le 12 septembre prochain.

Un des seuls festivals de la région à se produire dès la rentrée, les organisateurs et bénévoles comptent bien faire de ce rendez-vous un événement incontournable en Normandie. Le festival se tiendra le 12 et 13 septembre prochain à Tessy-sur-Vire, un événement Tendance Ouest.