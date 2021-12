76540. Handicap : des milliers d'euros pour la Neoma Business School de Rouen

L'école assure qu'il s'agit d'une aide financière "conséquente". Mais la somme exacte ne filtre pas. Toujours est-il que l'annonce de ce partenariat et de ce don vient à la suite d'une série d'initiatives de NEOMA pour intégrer ses étudiants en situation de handicap. Le but : qu'ils aient les mêmes chances de réussir et qu'ils suivent le même cursus que leurs camarades. L'exemple le plus frappant de cette volonté de l'école réside dans la traduction en braille de nombreux supports pédagogiques. De son côté, EY mène une politique active pour employer et intégrer au mieux des travailleurs en situation de handicap.

Aujourd'hui, la réglementation impose à toute entreprise de plus de 20 salariés de compter dans ses rangs au moins 6 % de travailleurs handicapés, sous peine d'amende. Une sanction financière à laquelle les entreprises consentent bien souvent, quitte à ne pas respecter ce quota.