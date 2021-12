Rouen : L’Ubi, lieu de rencontre entre artistes, a ouvert ses portes à Rouen

“Avec Marie-Andrée Malleville, nous avions envie de créer un véritable lieu d’échange. L’Ubi sera une passerelle entre tous les artistes : danseurs, comédiens, plasticiens, musiciens, professionnels ou en formation”, explique Alexandre Dain, comédien à l’origine du projet.

On y retrouve donc une galerie, les bureaux de compagnies et entreprises liées au spectacle, un bar associatif, des espaces dédiés à l’exposition et aux performances, des box de stockage et un appartement loué par le Centre Dramatique Nationale pour héberger les équipes de passage à Rouen. “Les artistes ont été nombreux à nous solliciter pour participer au projet et une centaine de bénévoles s’est investie sur le chantier”, s’enthousiasme Alexandre Dain.



“Nous avons une belle programmation pour exposer des artistes rouennais et internationaux dans les mois qui viennent et nous prévoyons des travaux pour encore améliorer l’endroit”.