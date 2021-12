Rouen : 24h avant les 24h motonautiques

Mais en ces derniers jours de préparatifs, le cœur est déjà à la fête et la bonne humeur des bénévoles, déjà présents sur le site ce lundi, est perceptible.

Travail d’une année



“Nous nous sommes réunis en juin pour débriefer sur les 24h qui venaient d’avoir lieu et pour se répartir les différents postes”, explique Chryslain Le Roux, pilote depuis dix ans et bénévole. Dès lundi soir à 20h, le parc a été fermé et les installations étaient définitives. Mardi, la fédération française de motonautisme a effectué le contrôle technique, “appelé le jaugeage dans le langage technique”, sur l’ensemble des bateaux. Enfin, aujourd’hui mercredi, ont lieu les essais “des nouveaux arrivants et des jeunes pilotes en priorité”, précise le pilote numéro 18 de Force Inshore.



Mais si c’est à trois jours de la course que l’équipe technique de l’événement se montre plus présente sur les quais, cela fait une semaine qu’ils sont en place. Un travail d’équipe qui nécessite l’investissement de 200 bénévoles afin d’offrir au public un spectacle grandiose pendant deux jours.