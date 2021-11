Rugby : quatre Caennaises au Mondial

Pour Sandra Rabier, troisième ligne et capitaine, Amandine Vaupré, au même poste, et Nadège Labbey, pilier, il s'agit d'une première. En revanche, Stéphanie Provost, 37 ans, y participe pour la quatrième fois. "J'ai toujours cette envie de défendre le maillot de l'équipe de France. C'est un honneur et l'aboutissement de tous sportifs de haut niveau ", dit-elle.



Très ambitieuses

Troisièmes lors des deux dernières éditions, les Bleues visent cette fois le sacre mondial. " C'est ambitieux au regard d'équipes comme la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre. Mais rien n'est impossible ", assure Sandra Rabier qui a signé son entrée en matière par un essai contre la Suède lors du premier match de poule (victoire 15-9). Mardi 24 août, les Bleues ont remporté leur deuxième match contre l'Ecosse (17-7).



