Les Normands The Nes Nation ont publié leur second EP

À l’heure du (quasi) tout électro, les Nes Nation réconcilie le public avec l’énergie brute et intemporelle du rock. Depuis sa création en 2011, le groupe distille des titres soignés, qui font le grand écart entre Londres et New-York. Résolument taillé pour la scène, le groupe se montre volontiers partageur, armé de titres fédérateurs et efficaces.

Groupe inspiré de Phoenix, The Hives ou encore Arctic Monkeys, The Nes Nation délivre un second EP résolument efficace aux sonorités rock enivrantes. Intitulé "Superficial" l'EP du groupe normand est disponible sur internet et bientôt en physique. Découvrez-le ici !