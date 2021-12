Rouen : la salle des céramiques grecques antiques refaite à neuf

Cette salle aménagée en 2001, nécessitait une scènographie plus pertinente et une meilleure valorisation des pièces. "Cette collection réunie essentiellement par Achille Deville, premier directeur du musée des antiquités en 1831, grâce à l’achat des collections de Lucien Bonaparte et du chevalier Durand puis enrichie par le dépôt Napoléon III, est d’une remarquable pertinence - note la conservatrice et directrice du musée Caroline Dorion-Peyronnet- elle englobe des pièces exceptionnelles, comme la coupe de Nicosthènes récemment restaurée, ainsi qu’un fond documentaire qui permet de renseigner sur les usages en vogue à l’époque antique dans la société grecque".

Achille Deville s’était illustré pour ces compétences dans le domaine et avait même rédigé un ouvrage sur la peinture sur les vases grecs. Sa collection met l’accent sur la grande variété des formes employées (lecythe, aryballe, hydrie, cratère, oenochoé) et sur la diversité des usages.

La nouvelle scénographie rappelle l’histoire de musée, car les collections sont présentées à la façon d’un cabinet de curiosité : "Cet aménagement donne une impression de profusion, mais les pièces sont organisées selon des thématiques bien distinctes : évolution stylistiques, soin du corps, banquet, imagerie funéraire". Parmi les 250 objets du fond du musée, il était bien entendu nécessaire de faire des choix.

Grâce à la rénovation de la salle, le nombre de pièces présentées passe de 55 à 70 et certains objets sortent pour la première fois des réserves : "c’est le cas de ce casque de guerre corinthien en bronze qui rappelle les représentations de guerriers sur les vases à fond rouge, et qui permet d’établir un lien entre pratique sportive et entraînement militaire". Une série de pyxide- vase de petit contenant- destinés aux soins du corps et des statuettes funéraires tanagra font également leur apparition et complètent ainsi la présentation thématique.

Le musée départemental des antiquités, malgré l’évolution des programmes scolaires et la part moindre accordée à l’antiquité dans l’éducation, reste le musée de Rouen le plus fréquenté par les classes. La nouvelle scénographie devait répondre aux problématiques développées par les conférencières.

C’est donc sur des thématiques préexistantes que la scénographie actuelle à dû se baser, des thématiques qui ont été enrichies et dont chaque pièce fut mises en valeur : "le nouvel éclairage permet de découvrir des détails qui jusqu’alors échappaient au public, comme la signature de la coupe de Nicosthénès, un potier très connu à Athènes au VI e siècle avant JC, on encore les dialogues écrits sur le stammos où Zeus poursuit de ses ardeurs Egine, mais il permet aussi d’apprécier d’avantage les restaurations. Les techniques les plus récentes reposent sur le choix d’une restauration visible, contrairement aux reconstitutions parfois fantaisistes du 19e : la lacune est atténuée et ne nuit pas à la lisibilité".

