Plateau de rêve le vencredi 25 avril dernier au Normandy à Saint-Lô. Le grand cru de la musique actuelle se retrouvait pour un concert exceptionnel. Groupes révélés d'abord en région puis à succès national et européen The Lanskies, Sarah W Papsun et Jaguars ont assuré le show sur la scène du Normandy. Revivez la soirée concert en photos avec Tendance Ouest.