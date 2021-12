76540. La guerre d'Indochine a 60 ans, cérémonie à Rouen

Il y a 60 ans, la guerre d'Indochine prenait fin avec la défaite française lors de la désormais célèbre bataille de Dien Bien Phu, où les Français furent encerclés dans une cuvette. L'Indochine devenait alors indépendante et suivait l'exemple d'autres colonies françaises, à savoir le Maroc et la Tunisie. La décolonisation n'en était pas finie pour autant : la "sale guerre" d'Algérie commençait en novembre 1954 et n'allait se finir qu'en mars 1962.

Une cérémonie commémorant le 60e anniversaire de la fin de cette guerre a donc lieu ce mardi, place Carnot. Le préfet de région Pierre-Henry Maccioni lira le message du ministre aux Anciens Combattants en présence de nombreux élus locaux.