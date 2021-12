La basilique de Lisieux mobilisée pour la canonisation des papes

Pas moins de 230 Bas-Normands ont fait le déplacement depuis La Manche, à Rome pour l'occasion. Mais pour ceux qui sont en Normandie, la Basilique de Lisieux propose la retransmission en direct de ces canonisations. Et ce n'est pas par hasard si Lisieux se mobilise aujourd'hui, les deux papes canonisés s'étant déjà rendu dans l'ancienne cité épiscopale.

Saint-Jean XXIII, pape de 1958 à 1963 est venu à Lisieux dès 1930, un 11 septembre, puis trois fois comme Nonce apostolique en France. Au Sanctuaire, se trouve une photo-souvenir prise dans la cour de la Maison Saint-Jean, le 15 août 1951. Il aimait parler de Thérèse et de « sa manière discrète et précieuse de rapprocher les âmes des richesses de Dieu », disait-il.



Saint Jean-Paul II, pape de 1975 à 2005 est quant à lui venu à Lisieux le 2 juin 1980 au lendemain de son appel du Bourget marqué par son : « France, fille aînée de l’Eglise ! Qu’as-tu fait de ton baptême ? » A Lisieux, il avait rappelé que les saints ne vieillissent jamais parce qu’ils sont « les témoins du monde futur ». Il pensait alors à Sainte Thérèse dont il allait faire le plus jeune docteur de l’Eglise, le 19 octobre 1997, place Saint-Pierre, qualifiant sa doctrine, de « science d’amour. »

Dans le cadre de cette canonisation, une exposition est proposée au Centre Pastoral Jean-Paul II, en face de la Basilique. Elle dresse le portrait des deux papes.

Programme

Le livret de la canonisation sera distribué à l'entrée de la basilique supérieure où sera retransmise la cérémonie par KTO dès 9h30.

En l’absence du recteur qui sera à Rome, la messe d'action de grâce à la basilique de Lisieuxà 15h30 sera présidée par Mgr Michel Guyard, évêque émérite du Havre et chapelain au Sanctuaire. Un soliste chantera après la communion l'hymne de la béatification de Jean-Paul II.