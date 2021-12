Sortir dans la Manche : lundi 28 avril

Pendant les vacances de printemps, les sites et musées gérés par le Conseil Général ont prévu de nombreuses animations à destination du public.



7ème édition de Festi'récré avec le début des vacances. Ce festival destiné aux enfants de 2 à 12 ans donne une vision particulière de Granville et son arrière-pays à travers des animations dédiées aux plus jeunes. C’est l’occasion de découvrir en famille des lieux insolites. Aujourd'hui, balade conté, atelier à la ferme, atelier gyropode, granville au temps de la seconde guerre mondiale etc. Infos sur www.festi-recre.com



A Saint Lô, la ville propose sports vacances pour les jeunes. Des activités adaptées à chaque âge, entre 3 et 18 ans. Plusieurs sports sont proposés : tennis, sports collectifs, tir à l'arc, kayak ou encore golf. Renseignements auprès du service des sports de Saint Lô. 02 33 57 10 25 ou sports@saint-lo-agglo.fr