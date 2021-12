76540. Projets JAVA : 200 000 euros pour les jeunes Seinomarins

Le dispositif JAVA - pour Jeunes Actifs dans la Vie Associative - a pour but d'encourager les jeunes à développer des projets en lien avec des associations locales. Lancé en 2012 le dispositif a bénéficié à 130 projets. Cette année, 60 ont été récompensés par le Département. Et 14 jeunes ont reçu un diplôme ce vendredi 25 avril pour récompenser leurs efforts. "Il faut encourager les jeunes à s'engager dans le monde associatif et inciter le monde associatif à faire participer les jeunes", a insisté le président du Conseil général Nicolas Rouly.

Parmi ces différents projets, 6 ont été développés dans l'agglomération rouennaise. La ville d'Elbeuf concentre trois projets dont un festival des arts de rue organisé avec l'association Anim'Elbeuf et une semaine de l'initiative et de la citoyenneté en partenariat avec la MJC d'Elbeuf. Deux autres projets concernent Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan. Le premier, développé avec l'association Europe Echange, vise à organiser une grande rencontre internationale de jeunes. Le second, initié avec l'association R2R, du nom de la radio universitaire, se concentre sur la réalisation d'un journal étudiant, "Les Echos du Campus."

Retrouvez bientôt dans notre journal papier deux zooms sur les projets de Bois-Guillaume et Mont-Saint-Aignan.