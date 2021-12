76540. L'avenir numérique des seniors passe par les tablettes tactiles

Pour les seniors, le virage numérique est souvent compliqué à prendre. Les tablettes tactiles devraient les aider à l’appréhender. De taille raisonnable, ces tablettes sont plus intuitives et vont davantage à l’essentiel. Téléphone, Internet, échange de mails... Les fonctions les plus essentielles y sont concentrées. La Maison des Aînés de Rouen organise à cet égard un atelier numérique par mois pour accompagner les seniors dans ce temps d’adaptation numérique. Un animateur revient sur les bases de l’utilisation de la tablette numérique jusqu’à des usages plus complexes. Les seniors pourront par exemple y apprendre à lire des livres électroniques ou à jouer à Tétris en patientant dans la salle d’attente chez le médecin. Pour l’instant, les ateliers restent théoriques en attendant que des séances d’initiation pratiques soient instaurées.

Toutes les infos sur les ateliers et l’agenda des seniors sur www.rouen.fr/maison-des-aines