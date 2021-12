Les réalisateurs du film Noor présents à l'Omnia ce jeudi soir

L'histoire relate celle de Noor qui cherche à être un homme... Noor ne fait plus partie des Khusras, la communauté très codifiée des "transgenres" du Pakistan. Et il a définitivement tourné la page de l’histoire d’amour qu’il a eue avec l’un d’entre eux. Désormais, il a un travail d’homme dans un centre de décoration de camions, et il sait ce qu’il veut : trouver une femme qui l’acceptera tel qu’il est..

NOOR est un docu-fiction franco-pakistanais, réalisé par Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti.

Cette soirée projection est réalisée par l'Omnia en partenariat avec le Moulin d’Andé-Céci (Eure) où les deux cinéastes ont bénéficié d’une résidence d’écriture pour leur scénario et l'association Gay'T Normande et le centre LGBT transidentitaire de Normandie de Caen.

Entrée ouverte à tous aux tarifs habituels.