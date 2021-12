Rouen : retour sur les bancs de l'école à 60 ans

Après une carrière d’enseignante de français et d’anglais, puis de formatrice d’enseignants sur les techniques audiovisuelles, elle a terminé sa carrière au Centre National d’Études à Distance. “Avant de partir à la retraite, j’étais effrayée par ce grand saut dans le vide, d’ailleurs je n’étais pas certaine de vouloir partir à 60 ans”, explique Annie Boscher.

Et lorsqu’elle se décide à se retirer de la vie professionnelle, Annie choisit de se lancer dans de nouvelles études.



Un renouveau



“J’avais toujours eu envie de faire des études d’Histoire et je n’en avais pas eu l’occasion, c’était le moment ou jamais”. Annie Boscher entreprend donc depuis 2009 une licence d’Histoire. “Je ne fais que la moitié du programme chaque année, ça me laisse du temps pour profiter de ma famille, de mes amis et de faire d’autres activités”, se réjouit la jeune retraitée.



Et Annie s’est prise au jeu. Toujours au premier rang, elle participe activement au cours et réussit brillament ses études avec 14 de moyenne générale. “J’envisage de poursuivre en Master et pourquoi pas d’enchaîner avec une autre licence, sciences du langage peut-être...”. Une retraitée pas prête de s’arrêter.