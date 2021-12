Assemblée générale houleuse pour le Comité du débarquement

La réunion, supervisée par le sous-préfet de Bayeux, proposait de faire le bilan 2013 de l'association. Sur ce point, le bilan économique n'est pas très bon puisque les comptes laissent apparaître un résultat négatif de 209 000 euros.

Le Comité a évidemment évoqué les festivités et les commémorations du 6 juin à venir. Pour ce grand événement, le Comité prendra à sa charge les importants frais liés à l'organisation des feux d'artifice simultanés du 5 juin au soir et à l'organisation du festival de musique militaire baptisé Tatoo de la Liberté. Le Comité a par ailleurs décidé, en raison de l'importance du nombre de cérémonies bi-nationales organisées le 6 juin (8 au total), de célébrer avec faste le 14 juin, 70e anniversaire du retour du général de Gaulle en France, journée qui s'est vu conférer un caractère national.

L'assemblée générale a été marquée par le coup de colère du nouveau maire d'Ouistreham. Romain Bail, élu UMP qui participait là à sa première AG du Comité, a en effet dénoncé un manque de transparence et un déni de démocratie pour qualifier le renouvellement du bureau. Si les 4 membres sortants, et notamment l'ancien député du Bessin Jean-Marc Lefranc et l'ancien maire de Ouistreham, André Ledran, ont effectivement été reconduits, la secrétaire du Comité, Liliane Bouillon a fait remarquer que M. Bail avait présenté sa candidature le matin même, alors que la clôture était fixée au 16 avril.

Le Bessin Libre