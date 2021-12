"L'aquarelle autrement" à Alençon

Une exposition de 10 artistes de renommés internationales avec des styles et des techniques propre à chacun pour découvrir l’aquarelle. Des stages, des conférences, des démonstrations, et des animations musicales et de danse flamenco pour des inspirations d'aquarelle sur le vif... « Faite de la dentelle, fête de l'Aquarelle » avec l'Aquarelle autrement du 23 avril au 4 mai à la halle au blé d’Alencon et sur aquarellences.tk Entrée gratuite.

Ecoutez, Liliane Joubert, Présidente de l'association.