Zénith de Caen : les têtes d'affiche du premier semestre 2010

D'autres références de chanson française l'accompagnent, tels Eddy Mitchell, la rétrospective Il était une fois Joe Dassin, ou les plus récents Mathieu Chedid, Christophe Maé et Calogero. Demandez le programme !

SEPTEMBRE

Mercredi 15, 20h : Leonard Cohen. Chanson. 73 à 128¤.

Jeudi 30, 20h : Christophe Maé. Chanson. 39 à 59¤.



OCTOBRE

Samedi 2, 19h : Tribute III festival. Reconstitution de prestigieux concerts de rock. 21,85¤.

Dimanche 10, 18h : Calogero acoustique. Chanson. 38 à 45¤.

Vendredi 15, 20h : 16e Nuit du Blues, avec les guitaristes A.Project, Wes Mackey et Sherman Robertson. 15¤.

Mardi 26, 19h30 : -M-. Chanson. 39 à 55¤.



NOVEMBRE

Mercredi 3, 15h et 20h30 : Symphonic Mania. Orchestre, choeur et ballet de l'Opéra de Moscou. 36 à 39¤.

Vendredi 5, 20h30 : “Bigard remet le paquet”. Humour. 30 à 55¤.

Samedi 6, 19h : Nuit africaine. Musique. 20 à 35¤.

Mercredi 10, 14h et 17h : Oui-oui et le cadeau surprise. Spectacle. 23 à 30¤.

Samedi 13, 20h30 : Laurent Gerra. Humour. 48 à 53¤.

Mercredi 17, 20h30 : Il était une fois Joe Dassin. Chanson. 36 à 51¤.

Vendredi 19, 20h : Christophe Maé (cf ci-dessus).

Samedi 20, 20h : Eddy Mitchell. Chanson. 45 à 70¤.

Dimanche 21, 15h : Chantal Goya. Chanson; 35 à 40¤.

Jeudi 25, 20h : Jean-Michel Jarre. Musique. 51 à 84¤.

Vendredi 26, 14h30 et 20h15 : Age tendre et têtes de bois. Chanson. 48 à 52¤

Samedi 27, 20h30 : RFM Party 80. Chanson. 33,5¤