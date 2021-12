Sortir dans l'Orne : jeudi 24 avril

Le temps des sucres revient aux muséales de Tourouvre. Cette fête signe le retour des beaux jours et la culture québécoise autour de l’un de ses emblèmes : le sirop d’érable. Rendez vous dimanche de 10h à 19h. Entrée à 3€, gratuit pour les moins de 10 ans.





Jusqu'à 12H00 ce jeudi 24 avril, chat en direct sur tendanceouest.com consacré à la formation en Alternance et en Basse-Normandie !

Posez vos questions à nos invités et obtenez toutes les informations nécessaires pour vous aider dans votre orientation. Retrouvez le fil de la discussion tout au long de la journée sur tendanceouest.com



A l'occasion de Centenaire de la guerre 14-18, le Cinéma Etoile et le Lycée Jean Monnet de Mortagne au Perche propose une séance spéciale du film LES FRAGMENTS D'ANTONIN en présence du réalisateur du film et de l'historien Nicolas Offenstadt, spécialiste de la Première Guerre Mondiale.

Sorti en 2005, ce film traite avec une grande subtilité, à travers le parcours du personnage d'Antonin, ancien instituteur envoyé au front, blessé, devenu responsable des messages par pigeons, le douloureux problème des traumatisés de guerre.

La séance est ouverte à tous à partir de 13h30 demain vendredi. De plus, le jeudi 24 avril, Nicolas Offenstadt donnera une conférence à Préaux-du-Perche et le vendredi 25 avril, à 18h, à Saint-Cosme-en-Vairais (salles des anciens)"