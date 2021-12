Skip The Use annoncé au Zénith de Caen en octobre prochain

Skip The Use sera en concert au Zénith de Caen le 8 octobre 2014. Après les quelque 80 000 ventes de leur album Can be late en 2012, suivies d’une tournée non-stop à guichet fermé, l’année 2014 sonne le retour des Skip The Use avec leur nouvel opus sorti le 24 février, classé en quelques jours parmi les meilleures ventes d’albums en France.

Le groupe lillois défendra les couleurs de son dernier album "Little Armagedon" sur la scène du Zénith de Caen le 08 octobre prochain.