The Lanskies, Sarah W Papsun et Jaguars en concert exceptionnel au Normandy

Plateau de rêve le vencredi 25 avril au Normandy à Saint-Lô, le grand cru de la musique actuelle se retrouvera pour un concert exceptionnel. Groupes révélés d'abord en région puis à succès national et européen The Lanskies, Sarah W Papsun et Jaguars investiront la scène du Normandy.

The Lanskies

Groupe de pop rock fondé à Saint-Lô en 2006, ce quintet a fait du chemin depuis ses débuts et la sortie de ses deux albums Lords of the Mersey en 2008 et Bank Holiday en 2010. Guidé par un leader vocal tout droit venu de Liverpool, ce groupe flirte justement avec des sonorités british post-punk puisant aussi bien dans la new wave des New Order, que dans le rock indé des Strokes ou encore le mathrock des Foals ou des français de Sarah W Paspun, tout en y ajoutant une patte hip hop comme sur l'énergique Move it.

Sarah W Papsun

Fondé par 6 parisiens, Sarah W_Papsun a posé le pied sur la scène française en 2008. Lauréat du FAIR 2012, « les frangins français de Foals » se sont notamment distingués aux Trans Musicales de Rennes, après avoir tourné avec les Bewitched Hands, Stuck in the Sound, Skip The Use ou encore Breton. Leur premier album «Peplum » est sorti le 30 septembre dernier : un tube par piste !

Jaguars

Jaguars c'est un groupe de jeunes talents. Porté par une rythmique propre et racée, hanté par des guitares vaporeuses, illuminé par les claviers étincelants, Jaguars déroule un rock efficace et précieux. Oscillant entre ambiances tendues et sonorités fascinantes, chacun des titres de ce premier EP semble habité par un psychédélisme moderne, le tout porté par une voix troublante et ténébreuse.

Rendez-vous ce vendredi 25 avril au Normandy à Saint-Lô pour ce concert unique ! Tarif : 12€ en prévente/ 16€ sur place.