Bonne table : la crêperie Saint-Marc nous embarque à Rouen

En entrant dans la petite salle, qui peut accueillir une petite quinzaine de personnes, on passe devant la cuisine. Rassurant de pouvoir apercevoir ce que l’on y cuisine et assez odorant : ça sent bon la crêpe.



Les crêpes de chez nous



On s’installe et on commande en ce vendredi midi. Crêpe complète (jambon/fromage/œuf) supplément tomate pour moi, chevrette (fromage, fromage de chèvre, salade et noix) pour ma voisine. Les crêpes arrivent très rapidement à table.Si ça manque un peu de garniture et de saveur, l’ensemble reste correct pour un prix plus qu’abordable (menu à 9,80€ comprenant une crêpe de sarrasin, une crêpe sucrée, une bolée de cidre ou un jus de fruits et un café pour terminer).



En dessert, nous optons pour la simplicité : confiture de myrtille et caramel au beurre salé. Les crêpes arrivent bien chaudes. En revanche, on aperçoit en cuisine les pots nous indiquant que les garnitures ne sont pas faites maison. Dommage, on aurait apprécié. Une crêperie simple, sans chichi, au service rapide et convivial. Parfait pour un midi sur le pouce en somme.

Pratique. Crêperie Saint-Marc, 17 place Saint-Marc à Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h. Tél. 02 35 15 21 64 ou 06 21 51 77 76.