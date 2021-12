Carte scolaire : le député Travert "attentif et vigilant"

S'il se réjouit de la non-suppression de postes d'enseignants dans la Manche pour la seconde année consécutive, le député socialiste Stéphane Travert indique cependant que le maintien de classes, "partout où cela est possible en milieu rural, apparaît prioritaire".

39 classes sont menacées de fermeture dans le département, car l'inspection académique recense une perte de 383 élèves à la rentrée de septembre 2014, par rapport à 2013.

Le député demeure "attentif et vigilant au devenir des écoles et des élèves, notamment à Orval, La-Haye-du-Puits ou au RPI de Bricqueville-la-Blouette, Heugueville-sur-Sienne et Tourville-sur-Sienne. (...) À l’heure où le Gouvernement mène une refondation ambitieuse de l’Ecole de la République, nous devons garantir à chaque élève le droit à l’accès à un enseignement de qualité, quel que soit le territoire où il vit."