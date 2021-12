Le trésor de Caen vendu à Bayeux

Maître Bailleul frappe fort dès la première vente, le matin. Un peu à l’étroit dans la petite pièce du hall d’entrée, la poignée de collectionneurs présents étaient venus pour les nombreuses petites pièces. Monnaies d’or, médailles, et divers lots de numismatique étaient mis en vente. Une pièce datant de Napoléon III a été adjugée à 1300€. Les passionnés et collectionneurs ont poursuivi la journée avec la mise en vente du « trésor de Caen » dès 13h30. Retrouvé en 2011 dans la charpente d’une maison caennaise lors de sa restauration, ce trésor avait probablement été amassé durant le début du second empire. En tout 281 louis d’or ou napoléons, et 4 pièces de 20 lires italiennes. Leur valeur tenait véritablement du fait qu’ils n’avaient jamais été mis en circulation. Ils ont trouvé preneurs via le téléphone ou internet pour la grande majorité. Les premières enchères, des napoléons, ont dépassées les 1000 € chaque, bien au-delà du prix de l’estimation.

Des chevaux en bronze à prix d’or

Ce samedi fut une belle mise en bouche pour la grande vente de Pâques du lundi 21. « C’est une grosse vente, » assure maitre Agnès Nentas. « Nous avons la chance d’avoir une partie de la collection de Jacques Grandchamp des Raux. Ce collectionneur du Molay-Littry, qui habite désormais à Bordeaux, doit se séparer d’une partie de sa collection et notamment de ses bronzes. » La vente aux enchères des dix-huit pièces de bronze équestres de cette collection privée représente un montant de près de 400 000 euros. Au total, c’est plus de 390 lots qui ont trouvé preneurs ce lundi de Pâques.

FO pour Le Bessin Libre