Afghanistan, comment en sortir ?

Il y a huit jours, la dernière brigade américaine de combat quittait l'Irak. De nuit et huit jours avant la date annoncée, pour éviter un attentat de dernière minute. Les apparences étaient sauves : la situation passait 'sous le contrôle du gouvernement irakien et de son armée�, quoique l'Irak n'ait toujours pas de gouvernement, six mois après les élections, et que l'armée irakienne soit minée par les mêmes divisions internes que le reste du pays...

La version américaine officielle ajoute que le retrait des GI d'Irak va “renforcer les opérations alliées en Afghanistan et les faire aboutir bientôt”.



Contradictions

Est-ce réaliste ? Le général David Petraeus, nommé commandant en chef à Kaboul par Barack Obama (après le limogeage du général McChrystal à la fin juin), n'hésitait pas, le 15 août, à contredire la Maison Blanche sur les dates de retrait d'Afghanistan

Selon lui, compter partir en juillet 2011 serait une utopie : “L'effort militaire américain et international a besoin de davantage de temps pour capitaliser ces avancées. Nous avons eu une bonne discussion sur cela et je pense que le président a été très clair en expliquant qu'il s'agissait d'un processus, pas d'un événement, et que cela dépendra des conditions sur le terrain”, a précisé le général. Allant jusqu'à suggérer qu'Obama n'avait pas parlé sérieusement en avançant cette date de 2011. Le Président voulait simplement “donner un sens d'urgence accrue” pour pousser les troupes à “faire des progrès”, a affirmé Petraeus. Les conseillers d'Obama ont fait la grimace en entendant cette déclaration, lancée depuis Kaboul par le commandant en chef.

D'autant que la guerre en Afghanistan tue de plus en plus de gens Juillet 2010 a été le pire mois depuis neuf ans pour les forces alliées : 66 morts. Quant aux tueries de civils, elles augmentent : 1 271 morts depuis janvier de cette année, dont 12 % (selon le Pentagone) ont été tués par les alliés et l'armée afghane.

Quels buts de guerre ?

Mais quels sont les objectifs de cette guerre sans fin? En théorie, il s'agit toujours de capturer Oussama Ben Laden (“probablement caché dans une région montagneuse très, très isolée”, assure Petraeus). Mais nul ne sait en réalité s'il est encore vivant.

Le général Petraeus assure également qu'il s'agit de “stabiliser l'Afghanistan” pour en faire une “démocratie prospère” et même “une nouvelle Route de la Soie” : formule qui a le mérite de la poésie.

Mais pour cela, il faudrait que ce pays cesse d'être le champ de bataille des intérêts indiens, pakistanais et chinois. Les talibans étant principalement soutenus par les services spéciaux du Pakistan, et le Pakistan étant - en principe - l'allié régional de Washington, on mesure la confusion qui enveloppe ce conflit.



