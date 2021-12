L'atelier artisanal de douceurs sucrées Lait Douceur de Normandie est installé à Saint-Sauveur-le-Vicomte depuis 2012, et fabrique depuis une quinzaine d'années des confitures de lait, caramel, chocolats... Stéphanie Leblond et Sylvie Philippon, les deux associées, proposent aux visiteurs d'assister à la confection de berlingots, lors d'ateliers les mardis et jeudis, à 11h, 14h et 16h.

Chocolats personnalisés

Mais pour ces vacances de Pâques, les enfants sont invités à fabriquer leurs propres chocolats. En petit groupes, ils travaillent dans la cuisine avec Sylvie et créent quelques friandises personnalisées. Découvrez notre reportage, ci-dessous :





A Saint-Sauveur, les enfants créent leurs chocolats ! Impossible de lire le son.

Stéphanie Leblond, à l'origine du projet Lait Douceur, était l'invitée de Tendance Ouest, samedi 19 avril :

Plus d'infos sur le site de Lait Douceur.