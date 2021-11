Twisto peaufine son réseau à Caen

L'agence caennaise de transports en commun attaque la rentrée avec une bonne nouvelle pour ses usagers... irréguliers. Le prix du ticket à l'unité n'augmentera pas et reste donc fixé à 1,20 euros. Le tarif des abonnements connaît lui en revanche une hausse d'environ 1%, pour les 20 000 fidèles du circuit.



Après plus de 44 réunions publiques de concertation, la direction de Twisto a tenu à faire évoluer son réseau pour la rentrée. “Il ne s'agit pas d'une révolution, mais de petites adaptations”, assure le président de Viacités en charge de Twisto, Eric Vève. “Certains changements doivent permettre aux personnes scolarisées et aux salariés de pouvoir se rendre plus tôt sur leur lieu de travail.” Ainsi, des départs le matin des lignes 10 et 27 sont avancés. La ligne 30 entre Bretteville et Gambetta doit fermer, et une liaison entre Hérouville et le marché de Caen le dimanche doit voir le jour (ligne 33). La ligne 9 est, elle, étendue jusqu'à la mairie de ColombellesTous ces changements entrent en vigueur ce lundi 30 août.



Par rapport à l'année dernière, Twisto compte 15,3% d'abonnés en plus. La liane 1 qui relie Mondeville au quartier du Chemin Vert est la ligne la plus empruntée, avec plus de 6 000 passagers par jour.



