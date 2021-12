Vos idées de sorties du week-end du 19 et 20 avril

MANCHE



Dimanche, pour les amateurs de sport mécanique, la Coupe de France de Fol CAR est organisée sur le circuit de sports mécaniques Rallycross de Lessay.



Ce week-end à Saint Lô, l'association des écuries et des concours de Normandie organise le Saint-Lô jump AEC outdoor. 900 parcours au programme dont le grand prix élite manche lundi à 15h. Une chasse aux œufs de pâques sera organisée sur place.



Le vélo-club Saint-Lô Pont-Hébert organise une soirée dansante "carrément 80" à Condé sur vire ce samedi. De 22h à 4h à la salle Condé Espace, vous retrouverez Alpha Music New et King Music pour vous faire revenir 30 ans en arrière. Entrée : 8 euros.



CALVADOS



Profitez de votre week end pascal au Château de Crevecoeur-en-Auge, dimanche ils organisent pour vous la fête des oeufs. Les infos complémentaires et les photos sur chateau-de-crevecoeur.com



Ce samedi, dès 14h, suivez sur tendanceouest.com la rencontre entre le SM CAEN et l'AJ Auxerre dans le cadre de la 33ème journée du championnat de Ligue 2. Retrouvez toute l'actualité du sport ce dimanche de 18h à 19h dans TENDANCE SPORT en direct sur Tendance Ouest.



Dimanche, à Villers-sur-Mer, l'Office de tourisme et d'animation organise une journée spéciale "Pâques". De 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans, à partir de 12h15 au plan d’eau du Marais de Villers-sur-Mer. La course d'orientation de Pâques : tout public, rendez-vous à l'Office de tourisme pour un départ à 15h.



Le Secours populaire du Calvados une grande chasse aux œufs solidaire, ce samedi, au Parc Claude Decaen. La chasse aux oeufs commence à l'ouverture, dès 11h. Yoann Freget, gagnant de la deuxième saison de The Voice en 2013, sera présent pour une séance de dédicaces. Le prix du permis de chasse est fixé à 2€ par enfant (Jusqu’à 12 ans).



Mickaël Miro est en concert ce samedi au Cargö à Caen, un événement avec Tendance Ouest. Le chanteur défendra sur scène les couleurs de son dernier album Le Temps des sourires. Vous avez gagné vos places cette semaine sur Tendance Ouest.



ORNE



Le Festival Zik'Orne organise sa sixième édition tout ce week-end à Passais La conception. Retrouvez sur scène en tête d'affiche Deportivo, Maranto & The Bayans ou encore Mado mais aussi des talents de la scène régionale. La programmation complète est sur tendanceouest.com



Tendance Ouest est partenaire du cirque BORSBERG. Il s'arrête tout ce week-end de Pâques à La Ferté-Macé. De samedi à lundi à 15h + une séance à 18h ce samedi.



Ce samedi, l'association MDR (Mets du Rythme) avec le soutien de HAPI organise la 7ème édition de La ferme k'on écoute à Hauterive. A partir de 18h, un spectacle de magie avec Philippe Dey, s'enchaineront ensuite 8 concerts très éclectiques sur deux scènes. Le parking et le camping sont gratuits. Possibilité de restauration sur place. L'entrée est à 5€.