Cet homme avait de l'or dans l'estomac

On image la stuppeur du chirurgien de New Delhi qui a du diagnostiquer le problème de santé d'un homme qui ne mangeait plus correctement et qui n'allait plus à la selle depuis plusieurs jours. Le patient a expliqué qu'il pensait avoir ingéré un bouchon de bouteille suite à une rixe avec sa conjointe, ce qui provoquait ces douleurs estomacales, or le constat est tout autre, le chirurgien et les médecins du Sir Ganga Ram Hospital ont trouvé un butin de 12 lingots d'or de 400gr chacun !

Une question reste tout de même en suspens comment ne s'en est-il pas rendu compte ?