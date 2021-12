Rouen : les singeries du jeudi, éloge du mensonge

Installée sous un barnum dans le jardin du muséum, la compagnie des femmes à barbe a accueilli près de 120 curieux. Dans un saloon, le shériff proposait à quatre prisonniers, des fiéffés menteurs, une joute verbale, promettant au meilleur affabulateur sa libération.

Servis de belles rasades de (pseudo)whisky par la belle Fenzy, propriétaire du saloon, les bélligérants, aux interventions plus déjantées les unes que les autres ont défendu âprement leur liberté et ont su convaincre un public écroulé de rire sans jamais être à cours d'argument.

On apprend ainsi, entre autres, que Lucky Luke fut désarmé à l'aide d'un slip, qu'à cause de Yakari l'oeil d'oeil de lynx fut crevé, que la pâte à tacos peut cacher des diamants, que Thomas Edison a inventé l'ampoule grâce aux atouts de charme de Fenzy, qu'à cause d'un agneau agressif la douce Martha Canary est devenue l'impitoyable Calamity Jane. Les personnages plus truculents les uns que les autres, vêtus de costumes recherchés, séduisent et transportent avec une incroyable efficacité dans un monde complètement absurde et répondent avec une incroyable aisance aux sollicitations du public.

Les soirées des singeries du jeudi, organisées quatre fois par an de septembre à juin par le Muséum d'histoire naturelle, permettent ainsi de revisiter les collections et de faire revivre les galeries du musée lors de spectacles d'improvisation interactifs, de cabinets de curiosité loufoques et de déambulations inventives.

La Compagnie des femmes à Barbe offre des propositions très variées et prône avant tout l'interactivité avec les visiteurs. Bousculant les conventions muséales, le groupe investissant les lieux nous présente une nouvelle facette du muséum appréhendé comme une zone d'échange et de mixité et une source inépuisable pour l'imaginaire du visiteur.

La compagnie des femmes à barbe qui tourne essentiellement sur Paris est une habituée du cabaret parisien la nouvelle Eve où elle propose régulièrement des soirées burlesques. Elle reviendra en novembre prochain pour présenter à Rouen son nouveau spectacle, encore tenu secret, au cours de la semaine des Zazimuts -semaine de l'étudiant : une soirée accessible à toutes les bourses (2,5 ou 3,5€). En attendant, les collections permanentes du muséum sont gratuites jusqu'au 4 mai : l'occasion de découvrir un musée d'une richesse exceptionnelle.

Pratique. Ouvert de 14 à 17h30 tous les jours sauf le lundi et les jours fériés. Museum d'histoire naturelle à Rouen. Tél. 02 35 71 41 50

Elodie Laval