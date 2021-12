Toutes vos idées sorties du week-end

La chasse aux œufs est ouverte

A l’occasion de sa campagne “Printemps de la solidarité mondiale”, le Secours Populaire Français du Calvados organise à Caen, sa 5éme Grande Chasse aux œufs le samedi 19 avril, au parc Claude Decaen à partir de 11h00.

Les cloches passent aussi au-dessus des fermes : partez aussi à la chasse dans les environs de Caen, en famille avec les agriculteurs du réseau “Bienvenue à la Ferme” de Normandie qui vous ouvrent grand leur ferme pour en faire un terrain de chasse… aux oeufs de Pâques !

- Les Vergers de Ducy. Lundi 21 avril à 14h30 à Ducy Sainte Marguerite (25km de Caen). Sur réservation au 02 31 80 28 65.

- Ferme de la Tuilerie. Dimanche 20 avril à 15h30. Le Mesnil Durand (1h de Caen)Réservation conseillée au 02 31 32 02 37.

- Ferme du Chateau de Mézidon Canon. Lundi 21 avril de 14h à 18h. Mézidon-anon (40min de Caen). Réservation au 02 31 90 94 49.

Parcs d’attraction : les nouveautés 2014

A seulement 10 minutes de Caen, à Touffréville, le parc d’attraction Eole Aventure vous ouvre ses portes pour une nouvelle saison de sensations fortes et d’aventures en plein air. Le parc inaugure ses nouvelles attractions. Parmi elles, le Blob Jump (saut sur un coussin d’air géant), le Paintball (match de tir avec billes de peinture) et le parcours tyrolienne. Vous pourrez redécouvrir aussi le téléski nautique, la plaine de jeux (enfants), le parcours sensations et le Body Jump. A faire en famille.

Pratique. Ouvert en avril, mai et juin durant les vacances, le mercredi, le week end, les jours fériés et ponts. De 11h à 19h. Pass de 10€ à 35€ (entrée libre). Touffréville (14940, à l’est de Caen). Informations sur www.eoleaventure.fr.

Le parc Festyland fête lui ses 25 ans et présente trois nouvelles animations : pour frissonner, “Le trésor des pirates”, film en 3D dans une nouvelle salle, l’exposition photo “Enfants 1945 : guerre et insouciance !”, découvrez “La Place 1900” inspirée des places de villages du siècle dernier.

Des sensations et du rire

Pour les amateurs de sensations fortes, il y a la “Tour Desnambuc”, le “Grand Tournoir”, “Captain Rock”, “Eretic” et “1066 : Spirit of Conqueror”. Et pour les plus petits, des rires au rendez-vous avec la “Chevauchée de Guillaume”, “Vikland”, le “Parc aux Chèvres” et le “Repère des Pirates”.

Pratique. Tous les jours du 19 avril à la fin des vacances scolaires de 11h à 19h (18€/15,50€/9€) à Breteville sur Odon (10 min à l’ouest de Caen). Informations sur www.festyland.com.

Danse : le CCN s’anime en deux temps

Le centre chorégraphique et le théâtre de Caen collaborent autour d’une soirée en deux spectacles : Avis Contraire et My Pogo. Avec “Avis Contraire”, le chorégraphe Sébastien Laurent se demande comment se négocie une communication entre deux êtres ? Il pousse plus loin son enquête en réfléchissant sur les rapports que peuvent tisser ces deux entités lors d’une représentation, et s’interroge sur l’importance de la participation du public. Dans “My Pogo”, six individus se cherchent, se bousculent, s’affrontent. Puis finissent tant bien que mal par former un tout qui se déplace d’un seul mouvement mais où chacun tente aussi d’exister. Pour cette chorégraphie, Fabrice Ramalingom s’inspire des gestes du Pogo, dansé par les punks devant les scènes de concerts. Ils se déplacent ensemble mais se heurtent.

Pratique. Jeudi 24 avril à 19h (entrée libre) puis 20h (6€ à 21€) au Centre chorégraphique de Normandie. Résa au 02 31 85 83 95.

La jeune création en mouvement

Romuald Dumas-Jandolo, jeune artiste diplomé de l’école des arts et médias de Caen, présente à la Fermeture éclair une exposition en sept actes, qui réunit travaux de dessin, de peinture, de vidéo et autres performances. L’artiste se met en scène en devenant tour à tour cowboy, catcheur, Diva, nu originel, danseuse de flamenco...

Pratique. Jusqu’au samedi 3 mai, de 14h à 18h (entrée libre), à la Fermeture Eclair, quai Caffarelli. Infos au 02 31 83 20 35.

Musiques : une soirée découverte curieuse et branchée

Rendez-vous, nouvelle structure caennaise de production de spectacles, réussit le pari d’un affiche curieuse mais efficace en invitant Traams (punk de Royaume Uni), nouveaux chouchoux de la scène indépendante, et Ghost Friends (pop de Caen), représentants d’une scène caennaise en plein renouveau. On peut s’attendre à un cocktail détonnant avec l’énergie brute de ces deux groupes, jeunes et talentueux . Un premier rendez-vous alléchant.

Mercredi 23 avril à 20h (tarif unique 5€) au Big Bang Café. Informations et réservations sur www.bigbandcafe.com. Ecoute sur www.soundcloud.com/TRAAMS.

Salon international de l’orchidée

Cette exposition, à laquelle seront présents des producteurs français, équatorien et allemand, permettra aux visiteurs d’admirer les fleurs les plus belles qui soient.

du 19 au 21 avril de 10h à 18h (3€/gratuit -12 ans) à la Grange aux Dîmes, Ouistreham.

Chansons sans frontières

Concert exceptionnel de Merzhin et des artistes d’ici et d’ailleurs. Des musiques, des mots, qui vous emmènent en voyage de la Bretagne à Taïwan, île de contrastes.

Jeudi 24 avril à 20h (13€/10€/6€) au Big Band Café. Informations sur www.bigbandcafe.com.

Cirque et marionnettes à Ifs

Hullu, c’est un spectacle entre cirque et marionnette corporelle, pour traiter de la solitude, du handicap et du regard de la société sur les êtres singuliers.

Mardi 22 avril à 19h30 (15€/13€/8€/3€) à l’espace Jean Vilar. Informations au 02 31 82 69 69.

S’abandonner à l’illusion

La magie développe une relation multiple avec le public : elle propose au spectateur de prendre la parole, de choisir, de décider, de répondre à des questions.

Mercredi 23 et jeudi 24 avril à 19h30 (8€ à 24€) à la comédie de Caen. Infos au 02 31 46 27 29.

Nalingy Yo déforme les frontières

Luna n’aime pas la couleur de sa figure. Elle voudrait être blanche comme sa maman, son papa, lui, est noir. Un spectacle empreint de tolérance et de sensibilité.

Mercredi 23 et samedi 26 avril à 11h (6€) au Théâtre Foz. Réservations au 02 31 84 42 80.

Un écrin de 50 hectares

Les jours rallongent, c’est l’occasion d’explorer les richesses de la Réserve Ornithologique de Sallenelles, aménagée pour la protection des oiseaux aquatiques.

Ouvert toute l’année (visite guidée 3,50€/5€). Informations au 02 31 78 71 06.

Retour au temps de Louis XV

L’ensemble Les Folies Françoises interprète des extraits d’opéras de Rameau pour montrer combien il partage l’esprit de liberté et de créativité de l’époque.

Jeudi 24 avril à 20h (de 8€ à 25€) à l’église Notre-Dame de la Gloriette. www.theatre.caen.fr.

Le prodige touche à tout

Rufus Wainwright, s’est hissé au rang des meilleurs chanteurs et auteurs-compositeurs de sa génération. De retour en France, il présente son nouvel album.

Mercredi 23 avril à 20h30 (25€/27€/30€) au Cargo. Réservations sur www.lecargo.fr.

Le blues en fête à Caen

Fidèle à sa volonté de montrer la diversité du genre, la Nuit du Blues vous invite pour une affiche prometteuse et éclectique entre blues et jazz.

Vendredi 18 avril à 20h (18€) au Zénith de Caen. Réservations sur www.zenith-caen.fr.

L’affiche italienne

Amateurs de cinéma italien, le cinéma Lux s’occupe de vous et propose un cycle de diffusions et de ciné-débats, pour les petits et pour les grands, jusqu’au 29 avril.

Les 17, du 19 au 21 puis du 24 au 29 avril au cinéma Lux. Informations sur www.cinemalux.org.

La place du cheval au Moyen-Âge

Les dessinateurs de la Tapisserie de Bayeux étaient de véritables amoureux des chevaux, découvrez leurs mystères lors d’une passionnante conférence.

Samedi 19 avril à 15h (entrée libre) à l’auditorium du Château. Informations et réservations au 02 31 30 47 60.

Le clavecin, star de l’Orchestre de Caen

Une rafraîchissante fantaisie musicale et épistolaire à la gloire du clavecin. Un bel hymne pour redécouvrir cet instrument du passé.

Mardi 22 et mercrdi 24 avril à 20h (8€/11€/13€) Petit auditorium du Conservatoire. Informations au 02 31 30 46 86.

La Guérinière en fête

L’opération Quartiers Animés fait bouger petits et grands autour de spectacles, lotos, carnaval des écoles, musiques urbaines, mini ranch, fête des plantes …

Jusqu’au 20 avril, animations et rendez-vous gratuits, quartier Guérinières. Programme complet sur www.caen.fr.

Place à la relève

Le festival des étudiants de l’ESAM, Court Circuit, investit cette année 14 lieux et relève de nouveaux défis.

Jusqu’au 20 avril, expositions, soirées, performances. Programme détaillé sur www.festival-court-circuit.fr.

Feuilleton théâtral

“Une Faille” est un spectacle sous forme de 8 épisodes de 26 minutes, traité comme une vraie série américaine : un immeuble s’effondre sur une maison de retraite. Panique sous les décombres...

Jeudi 17 avril et vendredi 18 avril à 19h30 (8€/14€/20€/24€). Comédie de Caen, Théâtre d’Hérouville. Réservations 02 31 46 27 29