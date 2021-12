Dans le cadre du renouvellement du parc de véhicules et matériels les plus anciens, la Ville de Caen procède à la vente de véhicules et matériels réformés. Cette vente sera confiée à un commissaire-priseur et aura lieu ce vendredi 18 avril 2014 à 14h, sur le site de la Cotonnière. Les véhicules et matériels sont visibles ce vendredi matin, de 9h à 12h.