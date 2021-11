Sortir l'été du Mardi 24 Aout

Sortir l’été Mardi 24 Aout :



Demain c'est l'ouverture officiel de Mysporteezy à Caen. RDV au Village Oxylane de Mondeville, plusieurs activités sportives sont proposées toute l'année sous forme de demi-journées ou de journée complète pour les enfants mais aussi pour les adultes.(Vous remportez vos demi-journées sportives dans le grand plongeon chaque jour sur Tendance Ouest!)

Randonnées nature et traversées de la Baie du Mont Saint-Michel avec Didier Lavadoux, guide de la baie du Mont st Michel, à 10h45 et demain à 11h15. Plus d’infos sur traversee-baie.com.

Visite guidée organisée par la Ville de Cherbourg-Octeville sur les pas de Catherine Deneuve et du film Les parapluies de Cherbourg. Retrouvez les décors du film : de la boutique des parapluies de Cherbourg à la gare, en passant par les quais et la cour Marie. RDV à 14h30 à l’Hôtel de ville Place de la République. Visite gratuite

Jeudi ne manquez pas à Caen le concert du groupe Chica Milonga au Château à 21h30.

Vendredi et Samedi prochain c'est le Tremplin du Festival Valise'n'rock à St hilaire du Harcouet. Venez encourager la vingtaine de groupe en compétition pour participer à la grande soirée Valise'n'rock qui aura lieu à Sartilly les 15 et 16 Octobre prochain.

L'Office de tourisme organise une balade commentée aujourd’hui pour découvrir les Isles Bardel qui offrent un paysage sans égal ! Balade dans le Pays de Falaise– RDV à 14h30 au Parking de la mairie aux Isles Bardel. Plus d’infos à l’office de tourisme de Falaise.

Samedi venez participer ou encourager les coureurs à la 29ème édition de l'enduro des sables d'Agon Coutainville. Course de 14 kms pour les hommes, 10 kms pour les femmes et 3 kms pour les enfants. Attention clôture des inscriptions vendredi.