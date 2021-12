Claudia Costa, sauvée par Florent Pagny pendant l’Epreuve Ultime avec « Under » d’Alex Hepburn, continue l’aventure The Voice et se lance dans les grands shows en direct avec une première interprétation de « Je l’aime à mourir » de Francis Cabrel . C’est avec passion qu’elle s’attaque à ce titre et fait impression sur le plateau de The Voice.