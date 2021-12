Bonne table à Rouen : au pays du Soleil Levant avec Fujiya Sushi

Fujiya Sushi, rue Sainte-Croix-des-Pelletiers, à Rouen, fait à l’évidence partie de la première catégorie. Si le premier abord ne donne pas forcément envie - petite rue sans charme en travaux - la suite est d’une toute autre envergure. L’entrée donne sur une petite cour lumineuse.

A l’intérieur, un restaurateur cuisine depuis un îlot central, devant les clients. De quoi donner confiance. Et le restaurant nous la rend bien.



Cuisine japonaise oblige, nous choisissons tous du poisson cru. Makis - du riz et du poisson enrobés d’une algue comestible -, sushis et sashimis - de fines tranches de poisson cru - sont donc de la partie. Ma voisine de table penche elle vers un menu mixte : sushis au saumon et brochettes de viande.



Des menus copieux



Chaque menu comprend également un bol de riz, une soupe et une petite salade de chou. D’autres possibilités vous sont ouvertes, comme les nouilles sautées ou les gyozas, des ravioles de viande savoureux.

Produits des riches au Japon, où les habitants en consomment peu, les sushis et makis ne sont également pas donnés en France. Il faut compter souvent plus de 13€ pour un repas complet. Mais la qualité des produits et le dépaysement à l’œuvre en valent le coup.



Pratique. Fujiya Shushi, rue Sainte-Croix des Pelletiers. Tél. 02 35 89 82 00.