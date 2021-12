Lade, le geek art à la rouennaise

Etrange question à laquelle Lade, 29 ans, répond sur son blog Rouen Virtuel, lancé cet été. Cet infographiste autodidacte prend en effet plaisir à incruster des personnages de la culture geek dans des décors rouennais. “Cela me permet d’allier mes deux passions : les jeux vidéos, auxquels je joue depuis vingt-trois ans, et la photographie, tout en présentant Rouen sous un angle plus fun”.



Il travaille donc en deux étapes : il prend des photos au gré de ses déambulations dans Rouen avant de trouver le personnage de jeu vidéo ou de bande-dessinée qui s’intégrera le mieux au décor. “Cela demande beaucoup de travail puisque je redessine complètement les personnages au lieu de faire un simple copier-coller”. Il lui faut parfois deux jours pour achever un montage.



Originaire de Dieppe, il arrive à l’infographie après avoir travaillé dans le domaine à l’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie. Maintenant, il espère pouvoir vivre de sa passion. “J’aimerais bien trouver un travail d’infographiste PAO mais c’est un secteur très concurrentiel. En-dehors des compétences techniques, c’est vraiment la créativité qui fait la différence, d’où l’idée de proposer ces montages”.



Lade se consacre donc à plein temps à ses projets. Il travaille en collaboration avec Strata J’aime, Camisole ou le Warp et termine cette semaine un hors-série sur le thème du virtuel en photographie avec les membres du club Rouen 52.

“Une fois ce projet terminé, je pense faire une série sur les Pokémons. Je demanderai aux gens qui me suivent ce qu’ils veulent me voir mettre en scène. Ce sera un moyen de plus de me faire connaître”.

Découvrez ces œuvres dans notre galerie photos.