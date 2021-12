Luc Féret nouveau président de la CDC du Pays du Merlerault

Ce mardi soir 15 avril, la présidence de la CDC du Merlerault a échappé au Conseiller général Philippe Bigot- C'est Luc Féret, maire d'Echauffour qui a été élu à l'issue du second tour, avec 1 voix d'avance. Au premier tour, les 2 candidats étaient à égalité avec 13 voix chacun, et 1 bulletin blanc, qui a fait la différence au second tour.

La présidence de cette CDC est politiquement sensible. Elle est riveraine du site d'enfouissement de GDE à Nonant-le-Pin.